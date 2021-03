A quarantatré anni dal rapimento avvenuto in via Fani di Aldo Moro per mano della Brigate Rosse, i membri delle istituzioni ricordano il tragico agguato concluso con la morte del presidente della Democrazia cristiana.

Tra i primi a parlare è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha detto: «Difensori dello Stato di diritto, della libertà e della democrazia della Repubblica, pagarono con la vita il mandato loro affidato di proteggere Aldo Moro, statista insigne, presidente della Democrazia Cristiana, il cui calvario sarebbe durato sino al successivo 9 maggio quando il suo corpo venne fatto ritrovare in via Caetani. Una data, quella del 16 marzo 1978, incancellabile nella coscienza del popolo italiano».

Il presidente Mattarella ricorda l’attacco come «una ferita e un monito per la storia della nostra comunità» che segnò la prima vita repubblicana. Mattarella ha concluso il suo discorso rivolgendo un pensiero finale anche ai famigliari delle vittime di quell’agguato, tra cui i cinque uomini della scorta di Moro e ha deposto una corona di fiori in via Mario Fani.

«Il ricordo di quel tragico 16 marzo del 1978 e il sacrificio degli uomini della scorta del Presidente Aldo Moro sono ancora vivi nella memoria collettiva del Paese – ha detto invece la presidente del senato Elisabetta Casellati – così come vivo è l’esempio della coesione e dell’unità d’intenti che forze politiche e società civile seppero mettere in campo, in quegli anni bui, per difendere lo Stato di diritto e le istituzioni democratiche».

Il presidente della Camera Roberto Fico ha chiesto anche di far luce sui tragici anni di piombo che hanno minato le istituzioni democratiche: «Ricordare Aldo Moro e gli uomini della sua scorta è, ancora oggi, un richiamo alle nostre responsabilità di Paese libero e democratico. E impone di perseguire la verità e la giustizia sulle vicende degli “anni di piombo”»

Tante le figure politiche che hanno espresso un ricordo sui fatti di Via Fani, tra questi anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

