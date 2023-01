Sarebbe un bunker ricavato nel complesso residenziale vicino all’appartamento sito in via Cb 31 a Campobello di Mazara dove il capomafia di Castelvetrano ha trascorso gli ultimi mesi prima della cattura

I carabinieri del Ros e dei reparti territoriali del comando provinciale di Trapani hanno scoperto un secondo covo appartenente al boss Matteo Messina Denaro catturato nella mattinata del 16 gennaio.

Stando a quanto si apprende sarebbe un bunker ricavato nel complesso residenziale vicino all’appartamento sito in via Cb 31 a Campobello di Mazara dove il capomafia di Castelvetrano ha trascorso gli ultimi mesi prima della cattura, avvenuta nella clinica Maddalena di Palermo.

I ritrovamenti

Le perquisizioni seguite in prima persona dal procurato aggiunto Paolo Guido, che da 15 anni segue le indagini per la cattura dell’allora latitante Messina Denaro. Non è chiaro se nell’ultimo covo, quello scoperto nella mattinata del 18 gennaio, ci siano dei documenti o degli elementi che potrebbero servire agli investigatori. Sembrerebbe che sia stata trovata una stanza vissuta anche di recente, che potrebbe essere utilizzata come rifugio in caso di emergenza.

Nell’appartamento trovato il 17 gennaio, invece, sono stati trovati oltre a beni e oggetti di lusso anche un diario personale e un’agenda con nomi e numeri di telefono. L’appartamento sarebbe stato acquistato per una cifra di 15mila euro da Andrea Bonafede, l’uomo la cui identità era utilizzata come copertura da Messina Denaro.

Gli indagati

Nel frattempo, la procura ha iscritto nel registro degli indagati oltre al medico Alfonso Tumbarello, il medico di 70 anni che aveva in cura il capomafia, anche l’oncologo trapanese Filippo Zerilli.

Zerilli, secondo gli investigatori, avrebbe eseguito l’esame del Dna necessario alle cure chemioterapiche a cui era sottoposto Messina Denaro.

