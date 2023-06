L’ex ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, reagisce alla scelta di inserire tra le tracce della prima prova di maturità una lettera inviata in forma anonima a un giornale e destinata a lui, che criticava la sua scelta di eliminare gli scritti all’esame di stato. Per l’ex ministro si tratta di un atto «irrispettoso»

La prima prova dell’esame di stato non è ancora finita ma ha già suscitato polemiche. Una delle tracce del tema d’attualità riprendeva una lettera del 2021 indirizzata all’allora ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che chiedeva la reintroduzione degli scritti all’esame di stato come mezzo per ridare «credibilità alla scuola» e «trasmettere agli studenti il messaggio di serietà e autorevolezza che si aspettando da parte degli adulti».

Bianchi ha dichiarato di aver «trovato inaudito e offensivo» l’accaduto e lo ha definito di «una sconcezza e scorrettezza infinite» aggiungendo che si tratta di «un attacco diretto nei miei confronti senza motivo». L’ex ministro sostiene che questa traccia è scritta in maniera da far passare lui come una «burletta» e inoltre ritiene che sia anche «irrispettosa e diseducativa» per i ragazzi perché trova «inaudito che nelle prove d’esame si debba commentare un testo scritto non si sa da chi».

La rabbia dell’ex ministro è poi aumentata dalla constatazione che solo sei mesi dopo la lettera sono stati reintrodotti gli scritti all’esame dell’anno 2022: la prima prova nazionale uguale per tutti e la seconda scelta da ogni commissione.

Bianchi ha ammesso di non pentirsi assolutamente della scelta di far sostenere ai ragazzi un’unica prova orale nel 2021, anno del suo insediamento in «piena epoca pandemica». Soluzione che, Bianchi ricorda, è stata adottata anche dall’attuale ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, per l’esame di maturità che si svolge nei comuni alluvionati dell’Emilia-Romagna. Scelta che pure in questo caso è stata criticata.

