Mauro Caroccia e il ristorante da Baffo, la Cassazione: «Dietro c’erano i Senese»

L’oste di via Tuscolana era stato condannato a quattro anni e ora è indagato insieme alla figlia Miriam per la vicenda riguardante la 5 Forchette srl di cui era socio anche l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove

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Dietro a Baffo, il ristorante romano gestito da Mauro Caroccia, «c’erano i Senese». Le motivazioni alla sentenza della Cassazione di febbraio scorso spiegano perché i giudici di legittimità hanno condannato per mafia, a quattro anni, l’oste di via Tuscolana, oggi recluso nel carcere di Viterbo. «È dimostrato l'interesse che il clan Senese, capeggiato dal boss Michele o'pazz, ha avuto nella gestione del ristorante di Mauro Caroccia Da Baffo e nella sua effettiva titolarità», si legge nelle carte