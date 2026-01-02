Mazzette, favori e abusi: «Nel 2026 la corruzione avrà un nuovo volto»

Nel 2025 sono stati 54 i politici indagati, le inchieste aumentate del 98 per cento. Merito anche della fine dell’abuso d’ufficio . Il pm:«Nessuno paga per i soprusi»
Ottenere un incarico professionale o l’aggiudicazione di un appalto. Scalare la graduatoria di un concorso pubblico o quella per la concessione di una licenza edilizia. Vincere un’elezione. Tutto questo in cambio di cosa? A volte di una o più mazzette, quel fiume di denaro seguito dagli investigatori che anche nel 2025 hanno ricostruito, dal nord al sud del paese, un sistema corruttivo che ha interessato più in particolare 54 politici. Dal primo gennaio al primo dicembre dell’anno appena conclus