Inizialmente prevista per il 21 dicembre, era slittata a domani e adesso a data da destinarsi

La conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni inizialmente prevista per il 21 dicembre e poi rinviata al 28 dicembre è stata nuovamente rimandata a data da destinarsi. La motivazione è «il persistere dell’indisposizione della presidente». «L'Ordine dei giornalisti e l'Associazione stampa parlamentare, organizzatori dell'evento, restano in attesa – comunica l'Ordine dei giornalisti – di indicazioni da parte della presidenza del Consiglio per la nuova data».

A causa dell’influenza la presidente del Consiglio ha dovuto annullare il 20 dicembre lo scambio di auguri al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le più alte cariche istituzionali; il 19 dicembre la conferenza delle Ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia nel mondo e nello stesso giorno la cabina di regia del Pnrr e il Consiglio dei ministri.

Tuttavia la mattina del 20 era andata alla scuola della figlia per assistere alla recita di fine anno (presente anche Andrea Giambruno, nelle foto pubblicate da Dagospia). Durante lo spettacolo – è la ricostruzione fornita – la premier si sarebbe ulteriormente aggravata.

© Riproduzione riservata