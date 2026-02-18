Meloni attacca di nuovo e lavora per levare la polizia giudiziaria ai pm

Nonostante la richiesta di abbassare i toni, la premier critica la sentenza sulla Sea Watch. Destra al lavoro per togliere il controllo della polizia giudiziaria alla magistratura in stile Fbi
Chi pensava che il discorso del presidente della Repubblica al Csm avrebbe fermato i bombardamenti contro la magistratura è rimasto deluso. Come se fosse ormai un appuntamento fisso, Giorgia Meloni sui social ha lanciato un’altra stoccata ai giudici e sempre nella materia a lei più cara: l’immigrazione. In questo caso ha contestato la «decisione» del tribunale di Palermo sulla Sea Watch che l’ha «lasciata letteralmente senza parole». «Lo Stato italiano – ha detto Meloni – è stato condannato a ri