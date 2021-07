Il direttore di Gazzetta amministrativa nel corso di un intervento in radio ha sferrato un attacco a tutte le riviste scientifiche che, secondo lui, di scientifico non avrebbero nulla

Il direttore di Gazzetta amministrativa nel corso di un intervento in radio che risale ad agosto 2020 ha sferrato un attacco a tutte le riviste scientifiche che, secondo lui, di scientifico non avrebbero nulla.

Il direttore in questione è Enrico Michetti, candidato a sindaco di Roma del centrodestra, e l’intervento è andato in onda su Radio Radio, dove ha lavorato per anni prima di scendere in politica, quattro mesi fa.

Michietti inizia un botta e risposta con sé stesso: «Cosa c’entra la rivista scientifica con la scienza? Niente» e per come lo spiega, il motivo è anche molto semplice: «Nel 95 per cento dei casi, la scientificità non la dà la qualità del lavoro svolto, ma il soggetto che fa quel lavoro». E lui, assicura, può dirlo con certezza, dal momento che dirige la rivista scientifica «più nota».

Quindi, mentre lui farebbe scrivere «chiunque proponga contenuti di valore scientifico», le altre riviste si giudicano così: «Se ci scrive un barone è scientifica, se ci scrive uno scienziato, no».

