Migliaia a Milano contro le Olimpiadi Scontri a fine corteo

All'altezza del Raccordo per l'autostrada del Sole, un gruppo travisato ha preso la testa del corteo e ha iniziato un lancio di fuochi d'artificio verso il cordone degli agenti antisommossa che hanno risposto con idrante e lacrimogeni. Cinque fermati. Sardone (Lega) «La solita vergognosa sceneggiata dei delinquenti dei centri sociali»

Il lungo sabato del corteo milanese contro le Olimpiadi Invernali di Milano -Cortina è partito con il funerale inscenato di un bosco di una quarantina di larici in cartone. E si è chiuso con uno scontro con la polizia all’altezza del raccordo per l’autostrada del Sole, dopo che un gruppo travisato ha preso la testa del corteo e ha iniziato un lancio di fuochi d’artificio verso il cordone degli agenti antisommossa. Le forze dell’ordine hanno risposto con un idrante e lancio di lacrimogeni. Almeno