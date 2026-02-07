la manifestazione

Migliaia a Milano contro le Olimpiadi Scontri a fine corteo

Michele Bertelli
07 febbraio 2026 • 21:05Aggiornato, 07 febbraio 2026 • 21:05

All'altezza del Raccordo per l'autostrada del Sole, un gruppo travisato ha preso la testa del corteo e ha iniziato un lancio di fuochi d'artificio verso il cordone degli agenti antisommossa che hanno risposto con idrante e lacrimogeni. Cinque fermati. Sardone (Lega) «La solita vergognosa sceneggiata dei delinquenti dei centri sociali»

Il lungo sabato del corteo milanese contro le Olimpiadi Invernali di Milano -Cortina è partito con il funerale inscenato di un bosco di una quarantina di larici in cartone. E si è chiuso con uno scontro con la polizia all’altezza del raccordo per l’autostrada del Sole, dopo che un gruppo travisato ha preso la testa del corteo e ha iniziato un lancio di fuochi d’artificio verso il cordone degli agenti antisommossa. Le forze dell’ordine hanno risposto con un idrante e lancio di lacrimogeni. Almeno

Giornalista e videomaker, si è occupato di esteri, clima, energia, migrazioni e sviluppo economico, coprendo storie dall’Italia ma anche dall’America Latina, dal Sudan del sud e dall'Inghilterra. Ha collaborato sia con testate italiane - fra cui RaiNews, Repubblica TV, L'Espresso, Internazionale, il Corriere della sera, Il manifesto e IRPIMedia - che estere, come Al Jazeera English, Politico EU ed El País. Nel 2012 ha conseguito un MA in International Journalism alla City University di Londra. Nel 2017 è stato premiato dall'Associazione dei corrispondenti delle Nazioni Unite. Collabora con l’Istituto di Studi di Politica Internazionale come Associate Editor.