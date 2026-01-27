il verbale del poliziotto accusato di omicidio volontario

Milano, il colpo fatale e la versione dell’agente (che non doveva essere lì): «Ho avuto paura»

Enrica Riera
27 gennaio 2026 • 20:43

Una volta avvicinatosi al corpo della vittima, l’agente avrebbe visto «a terra la pistola a 15 centimetri dalla mano» di Mansouri e avrebbe sentito «l’esigenza di spostarla». Prima sarebbero state scattate delle foto. Cosa raccontano quegli scatti? L’inchiesta è aperta

«Sparo o non sparo». Sarebbe stato un attimo e il poliziotto del commissariato Mecenate ha premuto il grilletto della sua arma di servizio colpendo alla testa e uccidendo Abderrahim Mansouri, classe 1997, di origine marocchina, mentre il buio calava su San Donato, periferia del capoluogo lombardo. Oggi l’agente è indagato per omicidio volontario dai pm di Milano che già intorno alle 22 di lunedì, subito dopo i fatti, l’hanno interrogato alla presenza del difensore Pietro Porciani. «È un caso di

