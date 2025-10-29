false false

È stato assolto a Forlì dall'accusa di corruzione Marcello Minenna, ex direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ex assessore della Regione Calabria. Assolti anche altri due imputati: Sergio Covato, funzionario della prefettura di Ravenna, e Gianluca Prati, all'epoca dei fatti contestati responsabile del magazzino unico dell'Ausl Romagna. Lo ha deciso qualche giorno fa la giudice per l’udienza preliminare, Ilaria Rosati, pronunciando la sentenza in un processo nato dall'inchiesta della procura forlivese su una grossa fornitura di mascherine Covid non regolamentari all'Ausl Romagna per 3,6 milioni di euro.

Minenna a giugno 2023 finì ai domiciliari, adesso è stato assolto in abbreviato, perché il fatto non sussiste. L'indagine coinvolse anche l'ex deputato della Lega Gianluca Pini, che ha patteggiato una pena di 23 mesi. La procura di Forlì, con la pm Laura Brunelli, aveva chiesto invece condanne a due anni e quattro mesi per Minenna, difeso dal professor Vittorio Manes e dall'avvocato Gianluca Tognozzi, a due anni per Sergio Covato, difeso dall'avvocato Carlo Benini, e a un anno per Gianluca Prati, difeso dagli avvocati Giovanni Maio e Alessandro Monteleone di Cesena.

«Il gup presso il tribunale di Forlì ha assolto Minenna dall'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione con la formula perché il fatto non sussiste. Questa pronuncia restituisce finalmente dignità a un servitore dello stato costretto a dover sopportare addirittura la restrizione della propria libertà personale nella fase delle indagini per accuse che oggi sono state spazzate via una volta per tutte», hanno affermato, in una nota, i difensori di Minenna.

