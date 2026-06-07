Minetti, ultimo atto. «La testimone del Fatto ha ritrattato su tutto»

I pm di Milano hanno ricevuto una testimonianza giurata davanti al notaio dell’ex massaggiatrice. Secondo fonti investigative la donna avrebbe «ritrattato sui presunti festini nel ranch»

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«La testimone Torres ha ritrattato quanto detto». Questa, in sintesi, la conclusione di una riunione fatta in procura generale a Milano ieri mattina. Al centro l’arrivo, direttamente dall’Uruguay, di un documento che, in base a quanto trapela da ambienti investigativi, chiuderebbe una volta per tutte il caso della grazia concessa dal presidente Mattarella a Nicole Minetti. Una storia infinita, quella sull’atto di clemenza nei confronti dell’ex fedelissima di Berlusconi, che ha avuto un prosieguo