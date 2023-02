Un gruppo di insegnanti del liceo classico Carducci di Milano e del Coordinamento delle scuole milanesi per la legalità hanno risposto alle parole del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che ha definito «impropria» la lettera scritta dalla preside del liceo fiorentino Da Vinci di Firenze, intervenuta sul caso di un’aggressione da parte di alcuni militanti di Azione studentesca, vicini a Fratelli d’Italia.

Nella lettera, la preside Annalisa Savino scriveva che nel nostro paese «il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. È nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a sé stessa da passanti indifferenti».

Savino aggiungeva che è «in momenti come questo» che «i totalitarismi hanno preso piede» e prosegue: «Chi decanta il valore delle frontiere, chi onora il sangue degli avi in contrapposizione ai diversi, continuando ad alzare muri, va lasciato solo».

Il documento non è stato apprezzato dal ministro Valditara che l’ha definita «una lettera del tutto impropria, mi è dispiaciuto leggerla, non compete a una preside lanciare messaggi di questo tipo».

La lettera dei docenti milanesi

«Impropria». Sig.Ministro, vorremmo che ci spiegasse meglio cosa c’è di improprio in una lettera di una dirigente che davanti a fatti gravissimi di violenza con una matrice chiaramente identificabile e pericolosa, richiama gli studenti a stare desti, a non girarsi dall’altra parte, a rifiutare la violenza e ogni logica dell’esclusione.

Che cosa c’è di improprio nel voler richiamare gli studenti ai valori della democrazia e alla difesa vigile della stessa? La storia, quella che insegniamo e studiamo sui banchi di scuola, ci ha insegnato questo: che i fascisti picchiavano e giustificavano le loro violenze come risposte a delle provocazioni. Che i fascisti pestavano e le istituzioni chiudevano gli occhi.

Bene, cosa c’è di improprio nel fare il proprio dovere? Ce lo spieghi ministro.

E ci spieghi anche perché con voce ferma non condanna i pestaggi, gli incendi delle lettere, i toni minatori e i gesti pericolosi. Ha giurato sulla Costituzione ed è questa che ogni pubblico ufficiale deve servire con disciplina e onore.

Marilena Chierico Liceo Classico Carducci Milano

Chiara Felici Liceo Classico Carducci Milano

Chiara Rivolta Liceo Classico Carducci Milano

Paola Gennaro Liceo Classico Carducci Milano

Roberta Romussi Liceo Classico Carducci Milano

Giuseppe Perinei Liceo Classico Carducci Milano

Valentina Di Cataldo Liceo Classico Carducci Milano

Giusy Garofalo Liceo Classico Carducci Milano

Gloria Ratti Liceo Classico Carducci Milano

Maddalena Lazzati Liceo Classico Carducci Milano

Vincenzo D’Andrea Liceo Classico Carducci Milano

Riccardo Mauri Liceo Classico Carducci Milano

Livia Corbo’ Liceo Classico Carducci Milano

Enrica Iaccio Liceo Classico Carducci Milano

Francesca De Robertis Liceo Classico Carducci Milano

Debora Cilia Liceo Classico Carducci Milano

Rachele Stella Liceo Classico Carducci Milano

Elisa Bagnone Liceo Classico Carducci Milano

Elena Mazza Liceo Classico Carducci Milano

Aurora Fiorentino Liceo Classico Carducci Milano

Giovanni Sponton Liceo Classico Carducci Milano

Roberto Cipollone Liceo Classico Carducci Milano

Mauro Mocchi Liceo Classico Carducci Milano

Laura Ornaghi Liceo Classico Carducci Milano

Vincenzo Galante Liceo Classico Carducci Milano

Paola Melissano Liceo Classico Carducci Milano

Giuseppe Russo Liceo Classico Carducci Milano

Cecilia Scatturin Liceo Classico Carducci Milano

Alberto Proietti Liceo Classico Carducci Milano

Sandra Lo Monaco Liceo Classico Carducci Milano

Elisa Mascellani Liceo Classico Carducci Milano

Alessandra Sernagiotto Liceo Classico Carducci Milano

Tobia Patetta Liceo Classico Carducci Milano

Coordinamento scuole milanesi per la legalità

Laura Crippa insegnante

Simone Campanozzi insegnante

Riccarda Dell'Oro insegnante

Pietro De Luca dirigente

Sarah Giancola Liceo Scientifico Einstein

Letizia Gozzini ITS Pasolini Milano

Duilio Catalano – I.I.S. Severi-Corrente Milano

Anna Bado IIS De Nicola Sesto San Giovanni

Barbara Limandri IIS De Nicola Sesto San Giovanni

Angelina Stucchi IIS De Nicola Sesto San Giovanni

Anna Carbonara IIS De Nicola Sesto San Giovanni

Maria Grazia D'Alesio IIS De Nicola Sesto San Giovanni

Alessandro Nobili IIS Pareto Milano

Sara Brivio IIS G.Lagrange Milano

Fiorenza Conservo LS Alessandro Volta Milano

Annarita Liguori LS Alessandro Volta Milano

Cristina Silva LS Alessandro Volta Milano

Silvia Marcioni IIS De Nicola Sesto San Giovanni

Michele De Felice IIS De Nicola Sesto San Giovanni

Lorenzo Mazzi - Liceo Scientifico Bottoni Milano

Anna Grazia Caricato IIS De Nicola Sesto San Giovanni

Amalia Vitiello IIS Besta Milano

Marialuisa Rizzini IIS De Nicola Sesto San Giovanni

Sonia Mistretta LS Alessandro Volta Milano

Amalia Vitiello Istituto Fabio Besta Milano

Eleonora Zucchi LS Alessandro Volta, Milano

Maria Grazia Guerrisi Liceo Artistico "Nanni Valentini" Monza

Andrea Cardoni IISS Fabio Besta Milano

