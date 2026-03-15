Le testimonianze

Minori in affido, invisibili per lo Stato e costretti in un limbo

Foto Ansa
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Marika Ikonomu
15 marzo 2026 • 19:30

Molti bambini e ragazzi, nati o cresciuti in Italia, devono rinunciare a gite scolastiche, stage, viaggi con le famiglie affidatarie, per un problema amministrativo. Le testimonianze dei genitori: «Una discriminazione» 

Non hanno la cittadinanza italiana, non sono registrati alla nascita nel paese di origine dei genitori, non sono apolidi. È un limbo amministrativo in cui si trovano molti minori, nati o cresciuti in Italia, in affido in diverse famiglie. Una condizione di invisibilità che spesso porta i bambini e le bambine a non sentirsi pienamente parte della comunità in cui vivono e sono cresciuti, ad avere meno possibilità e sentirsi discriminati, nonostante l’affido sia una presa in carico da parte delle i

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Marika Ikonomu
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Marika Ikonomu

Giornalista di Domani. È laureata in Giurisprudenza e ha frequentato la scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali