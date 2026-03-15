Minori in affido, invisibili per lo Stato e costretti in un limbo

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Non hanno la cittadinanza italiana, non sono registrati alla nascita nel paese di origine dei genitori, non sono apolidi. È un limbo amministrativo in cui si trovano molti minori, nati o cresciuti in Italia, in affido in diverse famiglie. Una condizione di invisibilità che spesso porta i bambini e le bambine a non sentirsi pienamente parte della comunità in cui vivono e sono cresciuti, ad avere meno possibilità e sentirsi discriminati, nonostante l’affido sia una presa in carico da parte delle i