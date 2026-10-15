Il dibattito sui percorsi di affermazione di genere

Minori trans, Parigiani (Mit): «La Garante per l’infanzia piega la tutela alle sue ideologie»

Alessia Arcolaci
15 ottobre 2026 • 17:53
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Marina Terragni, a capo dell’authority, ha deciso l’uscita dell’Italia dall’Enoc, la rete europea dei garanti. «La priorità dovrebbe essere assicurare che i minori trans possano trovare ascolto, competenze e servizi, senza che la loro esistenza diventi il campo di una battaglia ideologica», spiega l’avvocata e presidente del Movimento Identità Trans 

Un documento sui diritti dei minori Lgbtq+ presentato il 2 ottobre a Barcellona, una dissenting opinion che non trova spazio e la decisione di lasciare la rete europea dei garanti per l’infanzia e l’adolescenza (European network of Ombudspersons for children, Enoc). È la sequenza che ha portato Marina Terragni a ritirare l’Autorità italiana dall’Enoc. Ha motivato così la sua decisione: «Con grande rammarico ho appreso che non sarebbe stata registrata e pubblicata la mia dissenting opinion riguar

Alessia Arcolaci
Alessia Arcolaci
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Vive a Roma e da lì parte per raccontare le persone e le loro storie. Giornalista e autrice di documentari, ha realizzato la serie Ossi di Seppia. Il rumore della memoria e la docuserie I ragazzi delle Scorte vincitrice del premio nazionale Paolo Borsellino. Ha firmato la scrittura del documentario Magma. Mattarella. il delitto perfetto, sull’omicidio di Piersanti Mattarella. Su Vanity Fair ha condotto il podcast Quello che resta. Per Giulia, per tutte, dedicato alle vittime di femminicidio. 