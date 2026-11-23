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Ora che Gianni De Gennaro si è tolto la vita, senza più il principale indagato, cosa resta dell’inchiesta che sta scuotendo il potere italiano alle fondamenta? Il reato ipotizzato dalla procura di Caltanissetta è depistaggio, ostacolo alle indagini per accertare quanto accaduto dopo la strage di via D’Amelio, nella quale furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. Questa è l’ipotesi da cui si muove la procura di Caltanissetta in quella che appare, dopo la morte del principale inda