Da febbraio ad oggi, quasi 99 decessi a causa del Covid-19 hanno riguardato persone che non avevano completato il ciclo vaccinale. Lo ha scritto l’Istituto superiore di sanità nel suo ultimo “Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a SARS-CoV-2 in Italia”.

Dal primo febbraio al 21 luglio, infatti, sono morte in Italia a causa del Covid 35.776 persone. Tra loro, i vaccinati con ciclo completo erano 423, l’1,2 per cento del totale.

Nel documento, l’Iss specifica che questi dati non possono essere usati per «informazioni circa l’efficacia della vaccinazione». Questi numeri, infatti, non tengono conto del fatto che i due campioni, vaccinati e non vaccinati, non sono omogenei e sono cambiati nel corso del periodo preso in esame (a febbraio le persone vaccinate erano pochissime, mentre a fine luglio sono arrivate a circa metà della popolazione italiana).

Gli studi per determinare l’efficacia di un vaccino sono di solito più sofisticati e mostrano che il ciclo vaccinale completo fornisce una protezione contro le conseguenze più gravi della malattia tra l’88 e il 97 per cento, un dato che può cambiare a seconda della variante del virus presa in considerazione.

