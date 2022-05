È morto Carlo Smuraglia, presidente onorario dell’Anpi. Nato nel 1923, Smuraglia aveva 98 anni. Presidente dell’Anpi dal 2011 al 2017, ne era stato poi nominato presidente onorario. Combattente partigiano nella Seconda guerra mondiale, poi avvocato iscritto al Pci e impegnato in processi di alto profilo, da quello per la morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli o per il disastro di Seveso. È stato eletto tre volte senatore, prima con la Sinistra democratico e poi con l’Ulivo.

A dare l’annuncio della sua morte è stata l’Anpi su Facebook: «Con immenso dolore annunciamo la scomparsa del nostro presidente emerito Carlo Smuraglia», scrive l’associazione dei partigiani.

«Il suo nome – prosegue – resterà nella storia di questo paese per l'appassionata partecipazione alla Resistenza, lo strenuo impegno per la piena attuazione della Costituzione, dei diritti, della democrazia. Tutta l'Anpi, nel ricordare l'umanità, la sapienza e la forza con cui Carlo ha presieduto l'Associazione, si stringe al dolore della moglie Enrica, dei figli e dei nipoti».

© Riproduzione riservata