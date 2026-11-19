Nato a Roma il 26 gennaio 1935, aveva 91 anni. Con il suo stile misurato, rigoroso e profondamente didattico, ha attraversato oltre mezzo secolo diventando un punto di riferimento per generazioni di lettori e telespettatori

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Scrittore, giornalista, conduttore televisivo, drammaturgo, politico, Corrado Augias morto oggi a 91 anni, è stato soprattutto un uomo di cultura. Un intellettuale vecchio stampo, di quelli che non esistono più, e grande divulgatore culturale. La sua passione profonda per la letteratura, la musica, la storia, la conoscenza della società in cui viviamo, il suo garbo nei modi e nello stile, la sua autoironia e straordinaria memoria lo hanno reso, a 91 anni, un grande punto di riferimento in programmi di successo come la Torre di Babele che ha condotto dal 2023 fino ai suoi ultimi giorni su La7.

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, con il padre Carlo ufficiale della Regia Aeronautica che prestò servizio in Libia, e la madre figlia di una donna ebrea convertita al cattolicesimo, Augias fin da giovane ha mostrato il suo interesse per il giornalismo culturale e il teatro. Negli anni Sessanta ha partecipato al movimento dell'avanguardia teatrale romana, ha collaborato con il Teatro dei 101 e scritto opere rappresentate anche da Gigi Proietti come Direzione Memorie.

La sua esistenza, dall'infanzia trascorsa in Libia al seguito del padre, al ritorno a Roma, fino alla formazione e le esperienze professionali sono ricostruite in uno dei libri più personali di Augias La vita s'impara (Einaudi) del 2024: «Anch'io sono vissuto a lungo senza capire granché», scrive Augias nel libro e continua «ora so che la vita s'impara e va un po' meglio, però s'è fatto tardi». Si è sempre dichiarato ateo e a favore della legalizzazione dell'eutanasia, ha condiviso le battaglie dell'Associazione Luca Coscioni e dei Radicali Italiani, ma ha sviluppato un grande interesse per la storia delle religioni come testimoniano tanti suoi titoli dedicati a questo argomento.

Il giornalismo

Per vent’anni, dal 2001 al 2021 si è occupato della rubrica delle lettere inviate dai lettori a La Repubblica. Una selezione è stata raccolta in un libro, uscito in edicola nel 2021. Ha lavorato anche per L'Espresso, Panorama e a lungo in Rai anche con corrispondenze da Parigi e New York. È diventato popolare con i programmi che ha ideato e condotto in televisione come i grandi successi Rai Telefono giallo dal 1987 al 1993, dedicato a casi di cronaca nera e vicende giudiziarie irrisolte e Babele, programma rivoluzionario nel 1990, dedicato interamente ai libri e agli scrittori.

Nel 1994 ha lasciato la Rai per Telemontecarlo dove tra i programmi di punta che ha condotto c’è il talk show di approfondimento politico e di attualità Domino. Dopo l'esperienza parlamentare europea, tra il 1994 e il 1999, è tornato in Rai con programmi culturali come Le storie - Diario italiano, Enigma, i Visionari, Quante storie, Città segrete, Rebus per lasciare di nuovo l'azienda per La7 dove ha portato La Torre di Babele.

E la scrittura

Giallista, drammaturgo, saggista è molto ampia la sua produzione come scrittore. A partire dalla trilogia anni Ottanta che comprende Quel treno da Vienna, Il fazzoletto azzurro e L'ultima primavera.

Tra i suoi romanzi Sette delitti quasi perfetti, Una ragazza per la notte, Giornali e spie, nel quale ricostruisce una vicenda di spionaggio realmente avvenuta nel 1917 e Tre colonne in cronaca, scritto insieme alla moglie Daniela Pasti, anche lei giornalista e scrittrice. Da saggista ha firmato una fortunatissima serie di saggi incentrati su i segreti di varie città dall'amata Parigi a New York, da Roma a Istanbul e anche il Vaticano.

È autore di un'appassionata difesa della lettura: Leggere. Perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi' e ha raccontato anche la vita di Modigliani. L'ultimo romantico, in una biografia del pittore livornese. Proprio alla storia dell'arte è dedicato uno dei suoi ultimi libri 'Guarda! 100 storie di artisti per scoprire il mondo (Feltrinelli) del 2026, accompagnato da illustrazioni. La sua passione musicale è raccontata in La musica per me (Einaudi) del 2025.

Le reazioni alla morte

Tante e immediate le reazioni del mondo politico e dell’informazione alla notizia della scomparsa di Augias. «Con i suoi articoli, i suoi libri, la sua tv ci ha insegnato che la cultura è una chiave indispensabile per essere liberi, interpretare e affrontare le sfide del nostro tempo, aprire le porte su un futuro migliore. Quella di Corrado Augias è una perdita grande per il Paese. Il M5S si stringe in un abbraccio attorno al dolore dei suoi cari», ha scritto il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte.

«Corrado Augias è stato un giornalista e intellettuale raffinato, sensibile, sempre corretto, rispettoso delle opinioni diverse dalle sue, che peraltro difendeva con vigore ed energia. Mancheranno molto anche le sue apparizioni televisive, un’oasi nella giungla di volgarità sempre più diffusa. Forse non è sbagliato dire che se ne è andato un galantuomo ormai avulso dai tempi che viviamo», è stato invece il commento di Pier Ferdinando Casini.

«Ciao Corrado, grazie di tutto. La7 si stringe con profondo affetto attorno alla famiglia e a tutti coloro che hanno amato Corrado AUGIAS, ricordandone lo straordinario rigore, l'immensa cultura e l'eleganza con cui ha arricchito il nostro racconto televisivo» è stato il messaggio pubblicato su Instagram dalla rete La7 e la redazione del programma La Torre di Babele.

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