Mr Equalize e Fontana: la nuova indagine sulla fuga di notizie

Un nuovo fascicolo ancora contro ignoti sulle rivelazioni e la fuga di notizie che il governatore leghista Attilio Fontana avrebbe fatto all’amico a capo del gruppo di spioni

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L’inchiesta su Equalize, la centrale di dossieraggio con sede a Milano, non è finita. Nonostante due chiusure indagini e una richiesta di rinvio a giudizio, sotto la lente dei magistrati meneghini ci sono nuovi filoni investigativi, originati dall’inchiesta madre. Tra questi c’è anche il fascicolo di cui Domani ha appreso l’esistenza. Si tratta del procedimento, contro ignoti, sulla fuga di notizie arrivata all’ex presidente della Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali. Il socio della fabbrica d