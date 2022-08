Per la prima volta un gruppo italiano ha vinto un premio agli Mtv Video Music Awards. Ovviamente sono stati i Måneskin nella categoria “best alternative” e con la canzone I wanna be your slave. Lo hanno fatto battendo una veterana come Avril Lavigne, una delle migliori rappresentanti della cosiddetta “Mtv generation”.

O altri nomi dal forte piglio internazionale, come Imagine Dragons, Machine Gun Kelly, Panic! at the Disco o Twenty One Pilots. La notizia non è però così inaspettata, visto che dalla vittoria dell’Eurovision i Måneskin hanno continuato a far crescere il loro seguito internazionale.

Il sigillo di Mtv è solo una conferma di un dato di fatto. «Non ci aspettavamo di vincere. Ci sono molti grandi, grandi artisti qui, quindi è un onore per noi, ovviamente», ha detto Damiano David, il frontman del gruppo.

(Invision/Ap)

I Måneskin erano candidati anche come “miglior gruppo”, ma nulla hanno potuto contro l’invasione del K-pop e la vittoria dei Bts. Il video dell’anno è di Taylor Swift, nella versione da 10 minuti di All Too Well. E per l’occasione ha annunciato l’uscita del suo nuovo album: si chiamerà Midnights e uscirà il 21 ottobre.

Taylor Swift (Ap/Invision)

© Riproduzione riservata