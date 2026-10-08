lauree facili, nuovo filone giudiziario

«Corrotti con la pubblicità». Tutta la stampa sotto accusa

Nello Trocchia
08 ottobre 2026 • 07:00
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I pm di Napoli hanno indagato i vertici della spa Multiversity, direttori e ad dei principali media italiani. Il reato è corruzione tra privati. Woodcock: «Contratti per silenziare i giornali sulle indagini sull’ateneo». Ma Gratteri, capo della procura, si astiene

Il reato ipotizzato è grave: corruzione tra privati. Ma ancor più clamoroso è l’elenco degli indagati. Perché a finire sotto inchiesta è quasi tutto il mondo dell’editoria italiana. In particolare i responsabili delle concessionarie pubblicitarie e un gruppo di direttori di giornale. Secondo la procura di Napoli, tutti corrotti dai vertici di un’azienda privata, Multiversity (che controlla le università telematiche Pegaso e Mercatorum). In particolare, è la tesi dei pm, la spa avrebbe ottenuto u

Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.