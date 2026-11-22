Dopo la presa di Kabul nel 2021 e il ritiro occidentale, il musicologo e attivista vive in Europa. All’Italia dice: «Non tradire i tuoi valori in nome della politica o del populismo. Non intrattenete rapporti con il regime afghano»
«Volevo un Afghanistan che promuovesse l’uguaglianza e accogliesse la diversità. Che fosse capace di parlare al resto del mondo attraverso un linguaggio universale: la musica. Sognavo un Afghanistan in cui a nessuno fosse consentito discriminare gli altri; ho sognato, e continuo a sognare, un Afghanistan giusto e democratico». Lo racconta Ahmad Sarmast, musicologo, attivista per i diritti umani che, nato e cresciuto in Afghanistan, laureatosi a Mosca e vissuto a lungo in Australia, nel 2008 è to