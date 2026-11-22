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«Volevo un Afghanistan che promuovesse l’uguaglianza e accogliesse la diversità. Che fosse capace di parlare al resto del mondo attraverso un linguaggio universale: la musica. Sognavo un Afghanistan in cui a nessuno fosse consentito discriminare gli altri; ho sognato, e continuo a sognare, un Afghanistan giusto e democratico». Lo racconta Ahmad Sarmast, musicologo, attivista per i diritti umani che, nato e cresciuto in Afghanistan, laureatosi a Mosca e vissuto a lungo in Australia, nel 2008 è to