false false

Mercoledì 16 settembre, alle ore 18, a Villa Rossi (Gattaiola, Lucca) la politologa, filosofa e giornalista, editorialista di Domani, Nadia Urbinati riceverà il premio Voltaire-Paolo Rossi presidente per la saggistica. Un riconoscimento che viene assegnato a un saggio del panorama editoriale italiano, individuando quelli in cui l’alta qualità si unisce alla semplicità e comprensibilità dell’opera su temi scottanti e attuali d’interesse comune.

Urbinati è titolare della cattedra di Scienze politiche alla Columbia University di New York e visiting professor in altre istituzioni, tra le quali la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e l’Università Bocconi di Milano.

Il concorso è nato nel 2012, voluto da Francesca Duranti, ma a causa del Covid aveva visto l’ultima edizione nel 2019. Ora il premio riparte e – nell’ambito delle attività della Società Lucchese dei Lettori-Amici di Francesca Duranti – si accompagna a un altro nuovo riconoscimento: l’edizione 2026-2027 del Premio dei Lettori Lucca-Roma, realizzato grazie al sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca.

Il primo appuntamento è martedì 22 settembre alle 18 alla libreria Feltrinelli con l’autrice Elena Varvello e il suo libro La vita sempre (Guanda), introdotto da Paolo Vanelli.

Il premio letterario è stato istituito nel 1988 a Luca dalla Società Lucchese dei Lettori ed è stato fondato da Francesca Duranti. Individua la migliore opera di narrativa presentata nel corso dell’anno sociale nell’ambito delle iniziative dell’associazione, le cui attività sono aperte e gratuite.

© Riproduzione riservata