Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo. Alcune persone sono state portate in ospedale per intossicazione, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita

false false

Alle prime ore dell’alba, nel cuore di Napoli, in via Chiaia, è scoppiato un incendio. Le fiamme hanno coinvolto il teatro Sannazaro, di cui – al momento – è andata distrutta la cupola che, in seguito al crollo, ha colpito la platea. Anche i palazzi adiacenti sembrano essere stati danneggiati. Secondo le prime informazioni, alcune persone sono state intossicate e portate in ospedale, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Ancora non è chiaro cosa abbia innescato l’incendio che, in base alle testimonianze degli abitanti della zona, ha reso l’aria irrespirabile. Ma gli investigatori, secondo le prime indicazioni, non escluderebbero la natura dolosa del rogo.

Sono cinque le squadre dei vigili del fuoco al lavoro per lo spegnimento delle fiamme, che hanno coinvolto anche le abitazioni vicine, dove è in corso l’evacuazione dei residenti. Non risultano, invece, persone ustionate.

I danni al teatro

ANSA

«I danni sono ingenti e il teatro è stato completamente compromesso. All’interno vi sono ancora dei piccoli focolai che a breve spegneremo», ha detto ai giornalisti Giuseppe Paduano, comandante dei vigili del fuoco, mentre i pompieri sono ancora impegnati all’interno dello stabile. «Rimane poco del teatro», ha aggiunto, precisando che è troppo presto per stabilire le cause del rogo.

Alcuni residenti nel palazzo vicino «li abbiamo sgomberati per sicurezza, altri perché avevano subito danni all’appartamento, in particolare gli appartamenti che sono nella parte alta dell’edificio», spiega.

È arrivata sul posto la direttrice artistica e proprietaria del Teatro, Lara Sansone, nipote dell’attrice Luisa Conte.

La nota

«Grande dolore a nome dell'Amministrazione comunale e di tutta la Città di Napoli per questo evento così doloroso per la famiglia Sansone, gli artisti e la cultura napoletana. Siamo pronti a sostenere in qualsiasi modalità concreta insieme alla Regione la rinascita del Teatro Sannazaro: non li lasceremo soli. E ci stiamo adoperando per le famiglie evacuate nelle vicinanze». Così, in una nota congiunta, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della giunta regionale campana Roberto Fico, assicurando il loro impegno per la ricostruzione del teatro, inaugurato nel quartiere Chiaia nel 1847.

© Riproduzione riservata