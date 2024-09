I soccorsi sono arrivati alle 11.30 ma non sono riusciti a trarre in salvo tutte le persone a bordo, la prefettura marittima ha fatto sapere che continuerà le ricerche e comunicherà i risultati definitivi entro fine giornata

Sono almeno 12 le persone migranti morte al largo di cap Gris-Nez, nel nord est della Francia a metà tra Boulogne sur Mer e Calais, mentre tentavano di attraversare il Canale e raggiungere le coste dell’Inghilterra.

La prefettura marittima del Manica e del Mare del Nord stima che ci fossero sessantacinque persone a bordo della barca che le trasportava. Cinquanta sono state tratte in salvo: molte sono in condizioni di salute gravi e necessitano di cure mediche di emergenza. È stato istituito a Boulogne un centro medico provvisorio per poter prestare assistenza alle vittime del naufragio.

I soccorsi sono cominciati ad arrivare attorno alle 11.30, scrive la Voix du Nord, dopo che il Centro regionale di sorveglianza e salvataggio in mare di cap Griz-Nez aveva ricevuto una segnalazione. Il sindaco di Le Portel, città portuale vicina a Boulogne, ha detto all’Associated Press che «il fondo della barca si è squarciato» e ha aggiunto «è un grande dramma».

Oggi alle 17.30 il ministro degli Interni, Gerald Darmanin, si recherà a Boulogne con il prefetto Jacques Billant. L’associazione Utopia 56, attiva in tutta la Francia ma nata nel 2016 a Calais per far fronte alla crisi migratoria, ha scritto: «Per via della sua arroganza, della sua incompetenza e della sua violenza il ministro dell’Interno deve essere ritenuto responsabile». Per questo diverse realtà attive nel territorio, Utopia compresa, si ritroveranno alle 17.30 a Boulogne per «portare omaggio alle vittime ma anche per denunciare «i reali colpevoli di queste morti».

Secondo i responsabili dell’associazione Osmose 62, attiva a Boulogne, i volontari «sono tenuti lontano dai luoghi del soccorso e alla stampa è stato vietato di filmare gli avvenimenti».

Il numero di vittime della Manica del 2024 sale a venticinque, questo è per ora l’incidente più grave dell’anno.

