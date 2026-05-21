Nella «cricca di Del Deo» chi spiò Caputi. Controlli su Botti, l’amico di Crosetto

Alessandri, l’agente che ha indagato sul capo di gabinetto di Meloni, ritenuto dai pm vicino a Del Deo. Quei 25mila euro da Sind. Verifiche dei Ros anche sulla consulenza di Maticmind da 100mila euro l’anno ottenuta dal socio della moglie del ministro
Nell’«harem», nella «cricca», tra i «neri» di Giuseppe Del Deo c’è anche l’agente segreto che ha eseguito lo spionaggio contro Gaetano Caputi, il capo di gabinetto di Giorgia Meloni. I soprannomi del gruppo di fedelissimi di Giuseppe Del Deo, l’ex numero due dei servizi indagato per peculato a Roma, sono moltissimi. Per i carabinieri del Ros, impegnati nell’inchiesta avviata grazie anche agli articoli di Domani, si tratta di uomini che avrebbero realizzato «attività clandestine di tipo para inve