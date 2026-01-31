false false

La frana a Niscemi ha provocato il crollo di una palazzina di tre piani che da giorni era in bilico. L'edificio si trovava nel quartiere Sante Croci, sul ciglio dello smottamento, in piena zona rossa. Su tutto il territorio piove ininterrottamente da questa mattina. Un paio di giorni fa si erano registrati, sul fronte franoso, altri cedimenti che avevano provocato forti boati. La zona continua ad essere presidiata dalle forze dell'ordine e dalla protezione civile mentre il monitoraggio della collina prosegue.

Intanto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha firmato il decreto di costituzione di una Commissione di studio con il compito, fra l'altro, «di approfondire le cause e l'evoluzione del movimento franoso che interessa il territorio comunale di Niscemi, la velocità del relativo movimento e le condizioni di rischio residuo». Si vogliono anche proporre, per il post emergenza, «gli interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio da movimento franoso del territorio niscemese. La Commissione di studio potrà inoltre raccogliere informazioni e condurre indagini su progetti, esperienze e sperimentazioni italiane e straniere, nonché svolgere ogni attività utile al perseguimento delle sue finalità». La Commissione è presieduta da Enrico Foti, rettore dell'Università di Catania, e composta da: Fausto Guzzetti, Accademico dei Lincei, Mauro Scaccianoce, presidente dell'Assemblea nazionale dei presidenti degli Ordini provinciali degli Ingegneri, Roberto Troncarelli, presidente del Consiglio nazionale dei Geologi, Giuseppe Sappa, professore Ordinario di Geologia applicata - Università degli Studi di Roma La Sapienza.

La Commissione di studio avrà un mese di tempo per terminare i propri lavori e potrà avvalersi della collaborazione del Dipartimento nazionale della Protezione civile e del Dipartimento Casa Italia. Ai componenti «non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti».

