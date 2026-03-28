La rete di No Kings riempie la capitale. Scoppia il caso Salis: «Controlli preventivi»

Decine di migliaia di persone scese in piazza contro guerra e riarmo: il corteo ha anche bloccato la tangenziale est. L’eurodeputata di Avs ha denunciato di essere stata bloccata un’ora in hotel. La Questura: «Nessuna perquisizione»

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Una nuova alleanza ribelle contro i re del mondo. Una grande marcia popolare composta da decine di migliaia (300mila per gli organizzatori) di persone che da tutta Italia sono arrivate a Roma per la manifestazione nazionale contro i re e le loro guerre, i piani per il riarmo e le derive autoritarie in corso, che minacciano la tenuta delle democrazie. Organizzata dal movimento No Kings Italy, la mobilitazione segue il concerto Together, gratuito e costruito dal basso, a cui hanno partecipato oltr