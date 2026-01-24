Nordio balla tra software e tecnici in fuga. Il grande disordine è made in Bartolozzi

Il dicastero della Giustizia ha comunicato a Report che non risponderà alle domande sui presunti software “spia” dei pc dei pm. La zarina di via Arenula regna anche nell’ufficio per l’innovazione. Il caso dei super esperti in rotta con la fedelissima del ministro
«Meglio chat su Signal». Alla riservatezza tiene particolarmente la capa di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, che quella domenica pomeriggio del 19 gennaio di un anno fa, aveva suggerito ai colleghi di via Arenula di scambiarsi informazioni sul torturatore libico Almasri sull’app di messaggistica a prova di hacker. Peccato che, incalzata da Report sulla vicenda dei presunti software “spia” installati su circa 40mila pc dei distretti giudiziari del paese, la “