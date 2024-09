A Milano e in Piemonte sono in corso forti piogge dalla scorsa notte, ma il maltempo sta colpendo varie regioni del centro-nord. Nel capoluogo lombardo sono stati segnalati allagamenti in diverse aree della città e un tratto della metropolitana è stato chiuso temporaneamente. In Veneto intanto è stata diramata l’allerta rossa

In diverse regioni del centro e del nord Italia sono stati segnalati disagi legati a nubifragi e esondazioni. Un’ondata di maltempo era attesa in questi giorni per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Soltanto la regione Veneto per il momento ha diramato l’allerta rossa, ma diverse altre regioni sono in questo momento in allerta arancione: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. In Liguria piogge intense a Ponente e verto forte – con picchi oltre i 100 km/h – a Genova. Un tratto dell’autostrada A10 in direzione Francia è stato chiuso.

Milano

Dalla scorsa notte si sono abbattute sulla città forti piogge che hanno portato all’ingrossamento del fiume Seveso e ad allagamenti in altre zone come il sottopasso di viale Rubicone, dove gli automobilisti bloccati sono saliti sul tetto delle proprie auto per paura che queste venissero allagate.

A causa del riempimento del Seveso, è stata aperta la vasca anti-esondazione predisposta. Come comunicato dall’assessore alla sicurezza e protezione civile Marco Granelli, anche il Lambro si è infiltrato nelle fognature e si è riversato nelle strade del quartiere Ponte Lambro.

Alcuni allagamenti sono inoltre stati segnalati nelle vie che circondano l’ospedale Monzino di San Donato. L’acqua si è infiltrata anche nella galleria della metropolitana in corrispondenza della stazione Famagosta. L’Atm (l’azienda di trasporti milanese) ha riferito di aver interrotto temporaneamente il tratto della metropolitana che da qui raggiunge Assago, mentre sono state chiusi alcuni ingressi sulle altre linee.

​ ​

Allagamenti a #Milano, al lavoro con idrovore per liberare scantinati e piani bassi in zona Ponte Lambro #maltempo pic.twitter.com/Ok102WmPkS — Local Team (@localteamit) May 15, 2024

Piemonte

Forti piogge anche in tutto il Piemonte e, in particolare, in Valle di Susa, in provincia di Torino. Il torrente Gerardo è esondato nella zona di Bussoleno e Mattie, facendo crollare due ponti. Chiusa anche la strada statale 24. Il soccorso alpino e speleologico è stato attivato nella valle e le squadre di Bardonecchia hanno evacuato il rifugio Scarfiotti, che era rimasto isolato a causa di una frana.

© Riproduzione riservata