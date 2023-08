Una frana in alta quota, dovuta alle forti piogge, ha causato l’esondazione del torrente che attraversa il paese di Bardonecchia, in Val di Susa. Acqua e fango hanno invaso le strade: ci sono dispersi e oltre cento sfollati. Intanto l’attività dell’Etna costringe alla chiusura l’aeroporto di Catania

Il rio Merdovine, che attraversa il paese di Bardonecchia, in alta Val di Susa, è esondato domenica sera intorno alle 21. Acqua e fango hanno invaso le strade del comune in provincia di Torino, dove hanno lavorato le ruspe e i mezzi dei vigili del fuoco. Cinque persone risultano disperse, circa 120 gli sfollati.

Un’auto è rimasta bloccata con persone a bordo a Beaulard, ma i passeggeri stanno bene. I vigili del fuoco hanno sgomberato anche l’area vicina alla stazione per una fuga di gas. Si sospetta che a causare l’esondazione del torrente sia stata una frana in alta quota, dovuta alle forti piogge. A Bardonecchia era in corso la festa di sant’Ippolito: l’improvvisa esondazione ha seminato il panico tra i turisti.

L’eruzione dell’Etna

La società di gestione dell’aeroporto di Catania, in Sicilia, ha comunicato che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, fino alle ore 13 di lunedì i settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno chiusi. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti. «Si pregano i passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea», si legge in una nota

