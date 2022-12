Fioranna Vittoria Negri; Maurizio Scanavino; Gianluca Ferrero; Diego Pistone e Laura Cappiello fanno parte della lista voluta da John Elkann per sostituire Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene.

A circa un mese di distanza dalle dimissioni del presidente della Juventus Andrea Agnelli e di diversi membri del Cda, l’azionista di maggioranza Exor che detiene il 63.8 per cento del capitale ha depositato la lista dei suoi candidati per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione del club di calcio. Il nuovo cda sarà votato dall’Assemblea degli azionisti e si riunirà il prossimo 18 gennaio.

La lista depositata da Exor comprende: Fioranna Vittoria Negri (amministratore indipendente); Maurizio Scanavino; Gianluca Ferrero; Diego Pistone e Laura Cappiello (amministratore indipendente).

La nuova governance prenderà il posto della precedente che si era dimessa in seguito alle indagini della procura di Torino che indaga sui bilancio del club bianconero e sul caso delle plusvalenze. Insieme ad Andrea Agnelli avevano lasciato anche il vice presidente Pavel Nedved e l’allora amministratore delegato Maurizio Arrivabene.

Il proprietario di Exor e della Juventus, John Elkann aveva detto che il nuovo cda sarebbe stato formato «da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico, guidati dal presidente Gianluca Ferrero» e «avrà il compito di affrontare e risolvere i temi legali e societari che sono sul tavolo oggi».

Subito dopo le dimissioni del precedente cda, Elkann aveva nominato Maurizio Scanavino – già amministratore delegato e direttore generale di Gedi (il gruppo editoriale di Repubblica e La Stampa, guidato dallo stesso Elkann) – come direttore generale della squadra di Serie A.

Il nuovo cda dovrà sistemare i conti della società, approvare il bilancio per il prossimo anno e far fronte non soltanto all’inchiesta giudiziaria aperta a Torino ma anche a quella iniziata dalla Uefa.

