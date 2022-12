L'inchiesta della procura di Torino ha fatto dimettere l'intero cda della Juventus, il presidente Andrea Agnelli e tutti i vertici societari. Ma i problemi non riguardano un unico club: sono la credibilità e la sostenibilità della Serie A nel suo insieme ad essere messe in discussione.

Quella di cui si sta discutendo in questi giorni non è una storia sportiva: è una storia di potere, è una storia finanziaria, una storia che ci dice come sta l'Italia, chi comanda e perché le regole non sono mai uguali per tutti.

Per dire la vostra, scrivete a lettori@editorialedomani.it o intervenite su Telegram sul canale Domani Appunti https://t.me/domaniappunti

© Riproduzione riservata