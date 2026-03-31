Ombre a San Siro. Per il nuovo stadio «vendita pilotata»

Sono nove gli indagati nel procedimento. Tra loro ex assessori e manager dei club proprietari del Meazza. Il finanziamento sospetto di Scaroni, non indagato

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«Ciao Beppe. E adesso il nostro contributo diventa invisibile… davvero incredibile. Attenzione che si crea un grave precedente di sostituzione di interessi privati ai criteri basati sull’interesse collettivo». È il mese di settembre del 2019 quando l’archistar Stefano Boeri scriveva questo messaggio al sindaco di Milano Beppe Sala, mostrando il proprio disappunto per le scelte del Comune sullo Stadio, venduto ai club di Inter e Milan. Una vendita che non solo è oggetto di indagine da parte della