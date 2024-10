L’Italia è nella morsa del maltempo, da nord a sud sono molteplici le zone in cui vengono segnalate criticità. A partire dall’Emilia-Romagna flagellata dalle inondazioni, dove è allerta rossa. A Bagnacavallo, nel ravennate, dove le piene sono attese in nottata, il comune ha disposto una serie di evacuazioni nelle zone già colpite nel mese scorso. Scuole chiuse in tutta la provincia, così come in quella di Modena dove sono attese le piene dei fiumi Secchia e Panaro. A Bologna sono chiusi e parchi e sono stati annullati gli eventi sportivi. «Il passaggio della piena nel nostro territorio», ha dichiarato il sindaco di Faenza, «è atteso nella prima serata. Attendiamo precipitazioni forti e picchi significativi, ma di breve durata».

Irene Priolo, presidente presidente facente funzione dell’Emilia Romagna, ha confermato per la giornata di oggi l’allerta rossa sulla regione. «I colmi di piena sono previsti per la nottata e i sindaci stanno mettendo in tutela cittadini», ha detto.

Tromba d’aria si è abbattuta a Portopalo di Capo Passero, in Sicilia

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta a Portopalo di Capo Passero, nella provincia di Siracusa, in Sicilia. La sindaca Rachele Rocca, ha invitato i cittadini a non uscire di casa «se non strettamente necessario». Le raffiche di vento hanno abbattuto dei vecchi pali, cartelloni pubblicitari, cassonetti dell'immondizia. Problemi anche a Siracusa, Catania e nell’interno dell’isola. Nell’agrigentino è esondato il fiume Salso, a Licata. Disposta l’evacuazione di tutte le abitazioni limitrofe. Alcuni automobilisti, sopresi dalla piena, si sono rifugiati sul tetto delle auto in attesa dei soccorsi.

In Calabria, dove è allerta arancione, sono state chiuse le scuole in molti comuni dove la sospensione delle lezioni continuerà anche lunedì, viste le previsioni. Pioggia, vento e nebbia, nel corso della notte hanno causato disagi alla visibilità.

Veri e propri nubifragi sono poi attesi fino al mattino del sabato in Sicilia meridionale, Calabria e Salento, ma anche sull'Alto Adriatico, in Emilia e tra Roma e Napoli; nel pomeriggio oltre a queste zone si prevede anche un ulteriore peggioramento dall'Emilia Romagna verso Lombardia e Piemonte.

Allagamenti e disagi ad Ancona e provincia

Il maltempo colpisce anche le Marche, con allagamenti e disagi registrati ad Ancona e provincia. Auto in panne, scantinati e sottopassi allagati e alberi sradicati dal vento. Danni registrati soprattutto nel fanese dove, nella mattina di sabato 19 ottobre, sono stati chiusi tratti dell'A14 e della Statale 16, invasi da acqua e fango. I tecnici del comune di Fano sono intervenuti per chiudere la Strada Statale Sud Adriatica.





