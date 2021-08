Per il lavoratore, un 47enne di cui sono sono state rese note le generalità, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. I carabinieri indagano sulla dinamica dell’incidente

Ennesima tragedia sul lavoro. Lunedì 9 agosto, a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, un operaio di 47 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è morto nel cantiere in cui stava lavorando.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma stando a una prima ricostruzione, il 47enne sarebbe stato schiacciato da una lastra di calcestruzzo caduta da una pala meccanica guidata da un collega, morendo sul colpo.

I carabinieri sono subito giunti sul posto per procedere con le dovute verifiche. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli uomini dello Spesal, il Servizio Prevenzione e Sicurezza Negli Ambienti di Lavoro, dell'Asl di Foggia.

