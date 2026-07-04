Pandemia, Atreju e appalti: gli affari del filomeloniano Bianchi

Per la destra l’imprenditore è il grande accusatore della commissione Covid. La sua presenza alle feste di FdI fa discutere. Anche perché fa affari con enti pubblici
«Più di trecento ospiti e oltre cinquecento interventi», recita la locandina di una vecchia edizione – quella datata 2024 – di Atreju. Alla manifestazione culturale organizzata dai giovani di Fratelli d’Italia, partecipa anche lui: Dario Bianchi, imprenditore romano, titolare di un’azienda di materiale elettronico finanziatrice del partito e grande accusatore di Giuseppe Conte nella commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid. “Il dovere della verità. L’ombra della speculazione sulla pandemia