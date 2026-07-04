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Pandemia, Atreju e appalti: gli affari del filomeloniano Bianchi

Enrica Riera
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04 luglio 2026 • 07:00

Per la destra l’imprenditore è il grande accusatore della commissione Covid. La sua presenza alle feste di FdI fa discutere. Anche perché fa affari con enti pubblici

«Più di trecento ospiti e oltre cinquecento interventi», recita la locandina di una vecchia edizione – quella datata 2024 – di Atreju. Alla manifestazione culturale organizzata dai giovani di Fratelli d’Italia, partecipa anche lui: Dario Bianchi, imprenditore romano, titolare di un’azienda di materiale elettronico finanziatrice del partito e grande accusatore di Giuseppe Conte nella commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid. “Il dovere della verità. L’ombra della speculazione sulla pandemia

Enrica Riera
Enrica Riera
Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.