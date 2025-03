Il pontefice si è svegliato poco dopo le 8, fa sapere la sala stampa vaticana. Giovedì in piazza San Pietro è stato diffuso un audio, registrato da Bergoglio in ospedale, di ringraziamento ai fedeli. Sabato il prossimo bollettino medico

«Il papa ha trascorso una notte tranquilla e si è svegliato poco dopo le 8», fa sapere la sala stampa vaticana. Francesco è al ventiduesimo giorno di ricovero al policlinico Gemelli di Roma. Giovedì sera le condizioni erano stabili: non ha avuto nuove crisi respiratorie durante la giornata e non ha avuto febbre.

Bergoglio «ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria. I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili», si leggeva nel bollettino serale, precisando però che «in considerazione di un quadro clinico comunque ancora complesso, i medici mantengono ancora la prognosi riservata».

Il prossimo bollettino, vista comunque la stazionarietà delle condizioni, sarà diffuso sabato, come già accennato giovedì in serata. Ma la Santa Sede continuerà a fornire informazioni sullo stato di salute.

Il papa è ricoverato dal 14 febbraio. All’inizio di questa settimana, lunedì 4 marzo, ha vissuto momenti complicati a causa di «due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo».

L’audio in piazza san pietro

In piazza San Pietro giovedì sera è tornata a risuonare la voce del papa. Prima del rosario, con un audio registrato in ospedale, il pontefice ha ringraziato i fedeli per le loro preghiere: «Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie».

