«Operazione riuscita». Il papa accolto dai fedeli prima dell’intervento

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Poco prima delle 20 di ieri, è arrivata la notizia attesa da molti: l’intervento del papa è andato bene, il nodulo al polmone è stato asporato senza problemi. «L'intervento si è concluso positivamente, nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza», è quanto ha fatto sapere la Santa Sede. «Nessuno se lo aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio». Così si era espresso il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, a margine del convegno su Giovanni