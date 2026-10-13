rimosso il nodulo ai polmoni

«Operazione riuscita». Il papa accolto dai fedeli prima dell’intervento

Francesco Peloso
13 ottobre 2026 • 20:44Aggiornato, 13 ottobre 2026 • 20:45
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«L’intervento al polmone è riuscito», ha fatto sapere ieri sera la Santa Sede. Ora il pontefice affronterà una convalescenza di circa sette giorni. Per questo le udienze sono sospese

Poco prima delle 20 di ieri, è arrivata la notizia attesa da molti: l’intervento del papa è andato bene, il nodulo al polmone è stato asporato senza problemi. «L'intervento si è concluso positivamente, nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza», è quanto ha fatto sapere la Santa Sede. «Nessuno se lo aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio». Così si era espresso il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, a margine del convegno su Giovanni

Francesco Peloso
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Francesco Peloso

Giornalista che segue il Vaticano e la Chiesa da oltre vent’anni. Ha scritto per numerose testate fra le quali: Internazionale, Vatican Insider (La Stampa), il Secolo XIX, Il Riformista, Linkiesta, Jesus, Adista. I suoi ultimi libri sono Oltre il clericalismo (Città Nuova 2020), La banca del Papa (Marsilio 2015) e Se Dio resta solo (Lindau 2007).