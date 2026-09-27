Il papa a Lourdes affronta il «flagello» degli abusi, con l’ombra di Rupnik

Incontrando l’episcopato francese Leone XIV ha ringraziato i vescovi per quanto fanno in questi anni: «È necessario proseguire sulla strada intrapresa, mantenendo la massima vigilanza». Ma sullo sfondo restano il caso dell’ex gesuita, i cui mosaici sono stati rimossi dal santuario mariano, e il silenzio attorno al processo che lo riguarda.

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Dopo Parigi, il viaggio di Leone XIV in Francia ha toccato Lourdes. Anche qui, come già era avvenuto nella capitale francese, il pontefice è stato accolto da una grande folla di fedeli. Se a Parigi erano state circa 700mila le persone che avevano preso parte alla messa sugli Champs Elysee, almeno 150mila hanno partecipato alla celebrazione svoltasi al santuario mariano situato ai piedi dei Pirenei. Il papa si è rivoto ai malati («siete il volto universale della Chiesa») e ha ribadito che «qui, n