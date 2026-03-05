Paragon, è l’Aisi ad aver spiato gli attivisti. Ma i pm non sanno chi intercettò Fanpage

A usare lo spyware contro Casarini e Caccia di Mediterranea è stato il controspionaggio. E non l’Aise come si era finora detto. È lo stesso giorno in cui è stato infettato il telefono del direttore Cancellato: ma di lui nei database degli 007 non c’è traccia

true false

Chi ha spiato il direttore di Fanpage Francesco Cancellato? Anche per i pm di Roma e Napoli resta un mistero, sul quale ribadiscono che continueranno a indagare. Di certo sul caso del software israeliano Graphite della società Paragon Solutions, le due procure sono arrivate a una prima conclusione e ci sono riuscite dopo che i tecnici hanno depositato la consulenza sui telefoni di coloro che tra, giornalisti e attivisti minacciati di un attacco malware, avevano denunciato. «Tra tutti i telefoni