Un ambiente che cambia

Le guide della Sila: testimoni dei danni del clima che muta

Diana Ligorio
07 novembre 2026 • 20:13
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«È un luogo che si impara a conoscere camminando. Ma per chi la abita è anche un luogo da difendere»

spiega Saverio, presidente dell’Associazione delle guide ufficiali del Parco

In Sila, a 1.300 metri di altitudine, quest’estate il termometro ha raggiunto i trenta gradi. «Di solito a quell’altezza le temperature si fermano intorno ai venticinque. D’inverno, invece, da tre o quattro anni le nevicate sono sempre più scarse: la neve che cade si scioglie in fretta, le temperature scendono meno spesso sotto lo zero, l’acqua comincia a mancare. A causa dello stress idrico, in autunno le foglie cambiano colore in anticipo». È ciò che osservano le guide del Parco nazionale dell

Diana Ligorio
Diana Ligorio
Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.