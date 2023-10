Un agente di polizia a Parigi ha sparato a una donna che, secondo quanto riportato da Le parisien, che ha citato diverse fonti, avrebbe minacciato di «provocare un’esplosione» e avrebbe gridato «Allah akbar».

Il fatto è avvenuto in mattinata, tra le 8.30 e le 9.30, alla stazione parigina della biblioteca François-Mitterrand. È stata aperta un’inchiesta per «minacce di morte e atto intimidatorio».

Secondo le ricostruzioni, la donna era stata avvistata sulla linea c del Réseau express régional mentre faceva commenti che Le parisien definisce «preoccupanti». In seguito, la polizia sarebbe stata chiamata per intervenire e, di fronte all’opposizione e alle minacce della donna, un agente avrebbe risposto sparandole all’addome. Sarebbe in pericolo di vita.

Sono state aperte due inchieste. La prima è affidata alla polizia giudiziaria di Parigi per scuse, minacce di morte e atti intimidatori contro un pubblico ufficiale. La seconda, sull’uso delle armi da fuoco, è stata affidata all’Inspection générale de la Police nationale.

