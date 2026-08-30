in nome della libertà educativa

Il trionfo delle scuole private: l’ideologia di Cl al potere

Christian Raimo
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30 agosto 2026 • 18:25

L’agenza Valditara e quella di Comunione e Liberazione coincidono punto per punto. L’obiettivo è sostituire progressivamente il pubblico universale con una rete sussidiaria di soggetti privati selezionati per affinità valoriale

Da qualche anno il ministro Valditara ripete una formula: liberare l’educazione dall’ideologia. L’ha detta anche il 25 agosto al Meeting di Rimini, sul palco del panel “Il coraggio di educare”, accanto ai dirigenti di Comunione e Liberazione. Ma è proprio lì, in quella endiadi, che si misura la distanza tra ciò che CL dice di sé – un movimento che restituisce alla scuola la sua innocenza, la libertà, la persona – e ciò che storicamente ha sempre fatto: costruire un progetto politico compiuto, id

Christian Raimo
Christian Raimo
Christian Raimo

Scrittore e traduttore. Ha collaborato con diverse riviste letterarie (Liberatura, Elliot-narrazioni, Accattone, Il maleppeggio), quotidiani (il manifesto, Liberazione (quotidiano)) e con la casa editrice romana Minimum fax. Con la stessa casa editrice ha pubblicato, nel 2001, la sua raccolta di racconti di esordio, Latte. Il suo primo romanzo, Il peso della grazia, è uscito nel 2012 per Einaudi.