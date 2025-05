A San Secondo Parmense, in provincia di Parma, un uomo di 59 anni, Dhahri Abdelhakim, ha accoltellato la moglie, 48 anni, in casa sotto gli occhi dei due figli piccoli. Dopo l’aggressione, l’uomo è fuggito in auto ed è morto in uno schianto frontale con un camion. La donna è stata ricoverata e si trova in condizioni critiche con prognosi riservata.

Tutto è accaduto in un’abitazione nel centro del paese in provincia di Parma. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha colpito violentemente la moglie con diverse coltellate, tra cui al collo, al torace e all’avambraccio mentre i due figli piccoli assistevano alla scena.

Terrorizzati, sono fuggiti in strada chiedendo aiuto ai vicini. L’intervento dei soccorritori è stato immediato: la donna è stata trasportata d’urg enza all’ospedale Maggiore di Parma, dove è ricover ata in rianimazione.

La fuga e lo schianto mortale

Dopo quello che sembra essere un tentato femminicidio, Abdelhakim è salito sulla sua auto e si è diretto verso la provinciale in direzione di Parma. Lì, avrebbe invaso la corsia opposta, schiantandosi frontalmente contro un camion.

L’impatto è stato fatale. Gli inquirenti non hanno escluso l’ipotesi che si sia trattato di un gesto volontario, forse un tentativo di suicidio. Saranno le indagini a chiarirlo.

Indagini in corso

I carabinieri della stazione di Fidenza, il Nucleo investigativo di Parma e il Ris hanno effettuato i rilievi all’interno dell’abitazione. Oltre ai bambini che hanno assistito all’aggressione, la coppia aveva altri due figli adolescenti che, al momento dei fatti, non si trovavano in casa.

Tutti i minori sono stati presi in carico dai servizi sociali e trasferiti in una struttura protetta.

