Il segretario di Stato vaticano nei giorni scorsi si è sottoposto al test, risultando positivo. Per il momento non presenta sintomi gravi e si trova in isolamento nel Palazzo Apostolico.

Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, è risultato positivo al Covid-19. Fonti in Vaticano confermano che, dopo la comparsa di lievi sintomi, il cardinale si è sottoposto al test tra domenica e lunedì. Parolin ha già ricevuto la terza dose e attualmente non presenterebbe sintomi gravi. Al momento si trova in isolamento fiduciario nel suo domicilio vaticano accudito dalle suore che coabitano in prossimità del suo alloggio. Lunedì era stato reso noto che il cardinale non si sarebbe recato in visita ad Erba il prossimo 6 febbraio per celebrare il 25esimo anniversario dalla morte di monsignor Aristide Pirovano a causa della diffusione dei contagi. Attualmente sono in corso accertamenti su altri membri della Curia potenzialmente coinvolti.

