Da oggi 50mila cittadini potranno ottenere una versione digitale di patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità sull’app Io. Il provvedimento è stato disciplinato dal decreto legge pubblicato nel marzo 2024 che istituiva il sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).

La prossima tranche sarà il 6 novembre dove potranno accedere 250mila cittadini, il 30 novembre saranno 1 milione e poi il 4 dicembre la funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti dell’app Io. Gli utenti vengono selezionati con criterio randomico tra gli iscritti sull’applicazione.

Come si può ottenere

Per ottenerla occorre scaricare sul proprio cellulare l’applicazione Io, accedere con lo Spid o con la carta digitale elettronica e poi generare la patente seguendo le linee guida indicate sulla piattaforma.

Per attivare Documenti su Io per iOs (Apple) occorre avere un dispositivo con una versione del sistema operativo successiva a quella supportata dagli iPhone 6s. Mentre per Android serve un dispositivo con Android 8.0 o una versione successiva.

A cosa servirà

I documenti digitali potranno essere utilizzati dai cittadini nelle interazioni fisiche della vita quotidiana in sostituzione dei documenti plastificati.

Ad esempio, la patente digitale si potrà utilizzare durante i controlli delle forze dell’ordine (con i meccanismi di verifica attuali) per dimostrare il possesso di una licenza di guida valida. Tuttavia, se si viaggia all’estero, sarà ancora necessario esibire la patente fisica, la possibilità di utilizzo della patente digitale nei paesi dell’Ue dovrebbe scattare nel 2026.

La tessera sanitaria si potrà usare per la prenotazione esami in presenza, erogazione ricette per farmaci, possesso dell’assicurazione europea di malattia in Unione europea. E infine la carta europea della disabilità avrà le stesse funzionalità di quella fisica, previo utilizzo di un documento di riconoscimento.

© Riproduzione riservata