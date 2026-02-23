IL DIBATTITO SULl’antologia a cura DI MIMMO CANGIANO

Il fuoco amico contro la pedagogia. A sinistra è battaglia sul neoliberismo

Christian Raimo
23 febbraio 2026 • 07:00

Nel libro a cura di Mimmo Cangiano “Contro la scuola neoliberale. Tecniche di resistenza per docenti” c’è un attacco frontale alla pedagogia democratica, colpevole di usare le armi del padrone per contrastare il padrone. Finendo così per promuovere il discorso del capitalista. Le origini dello scontro e gli errori di prospettiva

Ci sono due difetti importanti nel libro appena uscito per Nottetempo a cura di Mimmo Cangiano sulla scuola neoliberale: non parla di quello che accade in classe, e se la prende in modo indistinto e insistito con tutta la pedagogia. Un indice della prima pesante mancanza sta nella (poca) bibliografia schiacciata su studiosi uomini che sono più di settanta citati nel testo e in bibliografia; le donne quattro cinque, di cui nessuna docente di scuola. Tenendo conto che la scuola italiana si fonda s

