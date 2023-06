L’indagine sul naufragio di Cutro, costato la vita a oltre cento migranti, ha i primi indagati. Questa mattina sono stati perquisite case e uffici di alcuni militari della guardia di Finanza e ufficiali della capitaneria di porto. Corpi dello stato che dipendono da due ministeri, il primo retto da Giancarlo Giorgetti, il secondo da Matteo Salvini, entrambi esponenti della Lega. La perquisizione ha coinvolto anche gli uffici di Frontex, l’agenzia europea per il controllo dei confini.

La perquisizione ha riguardato tre militari delle fiamme gialle, appartenenti al reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia. L’inchiesta è condotta dai carabinieri del comando provinciale di Crotone, coordinati dalla locale procura, guidata dal procuratore Giuseppe Capoccia.

Una perquisizione che vuole provare a far luce, attraverso l’acquisizione di documenti e cellulari, sul naufragio dello scorso febbraio ancora avvolto da troppi misteri e domande alle quali le istituzioni non hanno fornito risposta. L’atto della procura di Crotone indirizza l’attenzione verso i due corpi dello stato che in quella notte di mancate comunicazioni, ritardi, omissioni e silenzi, sono stati protagonisti di quelle ore. La guardia di Finanza aveva tentato il recupero dell’imbarcazione prima di desistere e avvertire la guardia Costiera locale che ha lasciato ormeggiate le imbarcazioni inaffondabili senza uscire in mare. Dai carabinieri e dai magistrati non arriva alcun commento, quello che è certo e che non si può nascondere è il corto circuito istituzionale che già, in quei giorni, si era consumato.

Proprio in queste ore è stato chiuso il centro di ricerche dei dispersi, i corpi recuperati sono stati 94. «La data del 30 di maggio a distanza di oltre tre mesi dal naufragio dei migranti, è stata ritenuta unanimemente coerente sia con gli impegni assunti dal governo verso i familiari delle vittime e verso i superstiti, e riportati pure sui media nazionali, di tenere alta la soglia di attenzione sia, sotto il profilo tecnico, con i modelli organizzativi che normalmente accompagnano le attività di ricerca delle persone e che ne definiscono la complessiva durata», si legge in una nota della prefettura.

Chiuse le ricerche, restano aperte tutte le domande a partire da una certezza: quella tragedia si poteva evitare.

Ritorno a Cutro

Domani ha cominciato a scrivere di questa storia con un’inchiesta dal titolo: ‘Naufragio in Calabria, Salvini e la Guardia costiera hanno lasciato morire i migranti’. La copia del giornale cartaceo è stata acquisita nei giorni scorsi dalla procura di Roma che non ha chiarito le ragioni della richiesta.

In quell’approfondimento eravamo partiti da una notizia. In quella notte l’intervento era stato rubricato come operazione di polizia di frontiera a seguito di una segnalazione di Frontex.

Da questo assunto, completamente sbagliato, si era scelto di far uscire la guardia di Finanza che, impossibilitata a raggiungere lo scafo, era rientrata avvisando la guardia Costiera che aveva lasciato le imbarcazioni inaffondabili ormeggiate in porto. La chiamata di soccorso proveniente dal barcone alla deriva aveva fatto scattare i soccorsi a riva quando ormai lo scafo si era schiantato con i corpi di uomini, donne e bambini affogati in mare. Ora arriva l’indagine della procura, le prime perquisizione e i primi indagati.

